Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Dashcam - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Gegen 6.40 Uhr bemerkte ein Mann aus Löhne gestern (23.8.), dass sein Auto massive Beschädigungen aufwies. Der 36-Jährige hatte seinen Nissan am Vortag auf einem Parkplatz an der Oeynhauser Straße abgestellt. Am Morgen stellte er dann fest, dass Unbekannte die Fensterscheibe der Beifahrertür angegangen haben. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten der oder die Unbekannten eine Dashcam. Der Schaden liegt insgesamt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder im genannten Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Oeynhauser Straße gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell