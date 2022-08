Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Auto - 15-Jährige leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Gestern (24.8.) ereignete sich um 11.25 Uhr auf der Herforder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Bünder fuhr mit seinem Opel auf der Herforder Straße in Richtung Brunnenallee. An einem Fußgängerüberweg unmittelbar hinter dem Strotweg näherte sich zeitgleich eine 15-jährige Bünderin auf ihrem E-Scooter. Dort verringerte die 15-Jährige zunächst ihr Tempo und überquerte dann die Straße auf dem Überweg. Sodann kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die E-Scooter-Fahrerin leicht und wurde, nachdem sie vor Ort erstversorgt wurde, mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 2300 Euro.

