Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Range Rover auf Parkplatz beschädigt zurück gelassen - bitte kreisweit veröffentlichen

Vlotho (ots)

(um) Gestern (25.08.) Vormittag (10:25 Uhr) parkte ein 57-Jähriger einen Range Rover am Parkplatz unter der Weserbrücke an der Bismarckstraße. Nachdem er gegen 12:00 Uhr zum Fahrzeug zurück kam, stellte er eine Beschädigung am Heck fest. Der Schaden beträgt mindestens 1000.- Euro. Der Verursacher des Unfalles hat sich nicht um eine Schadensregulierung gekümmert, vielmehr entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich einmal zu melden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

