POL-OS: Bad Iburg/Glane: Zeugen nach Leergutdiebstahl gesucht

Melle (ots) - Am Mittwochmittag kam es in Melle Buer an einem Kreisel in der "Hannoversche Straße" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Skoda "Enyaq" den Kreisverkehr aus Richtung Melle Buer kommend und beabsichtigte diesen in Richtung des "Nordring" nach rechts zu verlassen. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg von ...

mehr