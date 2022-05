Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach möglicher Körperverletzung

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Altenwalde. In der Nacht auf den 22.05.2022 (Sonntag) kam es möglicherweise zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 38-jähgrigen Mannes aus Trittau (Schleswig-Holstein), welcher sich vermutlich zu Besuch im Cuxland befand. Eine Feier in Altenbruch hatte er gegen 23:30 Uhr mittels Taxi verlassen. Gegen 00:17 Uhr hatte er sich zuletzt telefonisch aus dem Bereich Robert-Koch-Straße / Karl-Ahlf-Straße 10 in Altenwalde bei seiner Frau gemeldet. Nachdem eine erneute Kontaktaufnahme nicht möglich war fuhr Sie zu dieser Adresse und konnte dort ihren Mann mit Verletzungen im Gesicht auffinden. Der Mann konnte keine Angaben zum Geschehen machen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

