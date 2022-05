Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bereits am Nachmittag zu tief ins Glas geschaut

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 43-Jähriger die Windmühlenstraße in Richtung Neuenhäuser Straße. In Höhe der Landgestütsstraße gerät er leicht nach rechts und kollidiert mit einem dort geparkten Pkw besetzt mit zwei Personen. Durch den Aufprall wird der Pkw auf einen vor ihm befindlichen Transporter geschoben. Beide Insassen des geparkten Pkw, darunter ein 68-Jähriger sowie sein 13-jähriges Enkelkind, werden durch den Aufprall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme haben die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Eine Kontrolle ergab 2,01 Promille. Nach einer erfolgten Blutprobenentnahme in der Dienststelle wurde zudem sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Das Kind und ihr Großvater wurden vor Ort ambulant behandelt und konnten danach selbstständig nach Hause gehen. An den Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 20000 EUR.

