Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrskontrolle an den berufsbildenden Schulen

Celle (ots)

Celle - Am heutigen Freitag sind durch mehrere Kontrollteams der Polizei Celle Verkehrskontrollen an den berufsbildenden Schulen in Celle durchgeführt worden. Hierbei sind in der Hauptverkehrszeit nahezu 100 Kraftfahrzeuge kontrolliert worden. Beanstandungen konnten durch die Kollegen vor Ort, außer einem nicht angelegtem Sicherheitsgurt, keine festgestellt werden. Die Aktion hat unter dem Titel #FAHRKLAR - Landesweite Sensibilisierungskampagne zur "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" stattgefunden.

