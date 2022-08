POL-MK: Fahrradstation beschädigt

Menden (ots) - In den vergangenen Tagen wurde aus einer Garage an der Holzener Dorfstraße ein Herrenfahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein schwarz-weiß-lackiertes 28-Zoll-E-Bike vom Typ Pegasus E10 Premio. Der Eigentümer weiß nur noch, dass es am 14. August noch an seinem Platz stand. Am Samstag bemerkte er, dass das Tor der Garage nicht mehr richtig schloss, am Montag dann den Diebstahl des Fahrrades. Er konnte ...

mehr