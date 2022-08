Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma

Hemer (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde in ein Lager am Heppingser Bach eingebrochen. Unbekannte stahlen mehrere Kartons mit Messingdraht-Ziehsteinen. Ein Mitarbeiter war am Montagmorgen auf eine offenstehende Tür gestoßen. Außerdem wurde ein Fenster eingeworfen. In dem Lager wurden Kartons durchwühlt und zum Teil geleert. (cris)

