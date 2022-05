POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Jugendliche schmeißen Gitter auf Fahrbahn

Coesfeld (ots) - Polizisten hielten am 28.05.2022, gegen 19.25 Uhr, einen 32-jährigen Autofahrer aus Münster auf der Straße "Am Sandforter Bach" in Olfen, Vinnum an und kontrollierten ihn. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum ...

mehr