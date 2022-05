Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Am Sandforter Bach/ Unter Drogen und ohne Führerschein Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 28.05.2022, gegen 19.25 Uhr, einen 32-jährigen Autofahrer aus Münster auf der Straße "Am Sandforter Bach" in Olfen, Vinnum an und kontrollierten ihn. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum des Autofahrers. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Auf der Polizeiwache in Lüdinghausen wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell