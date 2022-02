Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch

Einbruchsspuren festgestellt

Goch (ots)

An der Eingangstür zur Geschäftsstelle einer Versicherung an der Brückenstraße wurden Einbruchspuren festgestellt. Am Donnerstag (10. Februar 2022) zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr hatten unbekannte Täter erfolglos versucht, in die Geschäftsstelle einzudringen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell