Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ehemaliges Stellwerk verwüstet/ Europaletten gestohlen

Schalksmühle (ots)

Am Freitag zwischen 20.20 Uhr und 21.36 Uhr sind zwei Unbekannte in das ehemalige Stellwerk am Bahnhof eingebrochen. Sie schlugen die Scheiben der Eingangstür ein, hebelten da Schloss auf, rissen Spanholzbretter heraus, mit denen die Fenster im Treppenflur abgedeckt sind, zertrümmerten eine Kloschüssel und rissen den Stromkasten im Hauptraum auf. Das Ganze wurde von Überwachungskameras aufgenommen. Die zeigen eine Person mit einem schwarzen Pullover und schwarzer Bermuda-Hose sowie eine Person mit rotem T-Shirt und einer hellen (ggf. beigefarbenen) Hose. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls eines Diebstahls.

In der Nacht zum Freitag wurden am Gewerbering rund 50 Europaletten gestohlen. Sie müssen mit einem Lkw abtransportiert worden sein.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 02353/9199-0. (cris)

