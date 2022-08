Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrräder und E-Scooter gestohlen/ Metalldiebe in Firma

Menden (ots)

In den vergangenen Tagen wurde aus einer Garage an der Holzener Dorfstraße ein Herrenfahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein schwarz-weiß-lackiertes 28-Zoll-E-Bike vom Typ Pegasus E10 Premio. Der Eigentümer weiß nur noch, dass es am 14. August noch an seinem Platz stand. Am Samstag bemerkte er, dass das Tor der Garage nicht mehr richtig schloss, am Montag dann den Diebstahl des Fahrrades. Er konnte der Polizei eine Rahmennummer nennen. Die Polizei hat das E-Bike zur Fahndung ausgeschrieben.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen ist ein Fahrrad aus einem Hausflur an der Bredde ein Fahrrad verschwunden. Der Eigentümer gibt es, dass er sein Rad am Freitag im Kellergeschoss mit einem Kettenschloss am Geländer gesichert habe. Es handelt sich um ein gelb/graues Kato 7.9.

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde am Hüingser Ring ein E-Sooter gestohlen. Es handelt sich um ein Segway Ninebot Max30LD mit dem Versicherungskennzeichen 809MKZ.

Zwei Metalldiebe sind am Sonntag zwischen 0.50 und 5.30 Uhr in eine Firma an der Balver Straße eingebrochen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie zwei Täter zwei Transportwagen mit Kupferkühlern aus der Halle schieben und über die Mauer an den Bahngleisen abtransportieren. Außerdem nahmen die Männer 400 Kilo Kupferschrott mit. Es entstand hoher Schaden.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9099-0.(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell