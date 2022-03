Polizei Mettmann

POL-ME: Motorroller-Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2203163

Mettmann (ots)

Am Montagabend (28. März 2022) kam es im Monheim-Baumberg zu einem Alleinunfall eines Motorroller-Fahrers. Hierbei wurde ein 60-jähriger Monheimer schwer verletzt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:45 Uhr war ein 60-jähriger Monheimer auf seinem Motorroller in Baumberg über den Holzweg in Richtung Geschwister-Scholl-Straße gefahren, als er laut Angaben von Zeugen ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Piaggio Gilera verlor und zu Boden stürzte. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt. Er musste in dem von den Zeugen alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Das Fahrzeug wurde für die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache sichergestellt.

