Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen wegen Bedrohung

Gera (ots)

Gera: Ein 27-jähriger Mann muss seit dem Neujahrstag mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Widerstand rechnen. Im Bereich der Karl-Matthes-Straße bedrohte dieser am 01.01.2022, gegen 01:20 Uhr einen 19-Jährigen, so dass in der Folge die Polizei gerufen wurde. Als diese den bereits Flüchtigen stellte, kam es zur Widerstandhandlung. Der 27-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

