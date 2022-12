LPI-NDH: Pressemeldung der PI Eichsfeld vom 03.12.2022

Dingelstädt (ots) - In den heutigen Morgenstunden stellten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dingelstädt fest, dass in der Nacht in ihr Bürgerbüro eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und verursachten einen Schaden in dreistelliger Höhe. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen jedoch nichts aus dem Bürgerbüro . Durch den Ermittlungsdienst der Polizei Eichsfeld konnten Spuren ...

