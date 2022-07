POL-HB: Nr.: 0441 --Pfeffersprayangriff im Bus

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Stockholmer Straße Zeit: 16.07.2022, 11:50 Uhr Am Samstagmittag wurden Besucher eines Einkaufszentrums in Burgdamm Zeugen eines kuriosen Zwischenfalls. Zwei Männer zerrten einen anderen Mann unter Schlägen in ein Auto. Gemeinsam mit einer Frau fuhren sie davon. Die Polizei konnte alle Personen ermitteln. Gegen 11:50 Uhr beobachteten Passanten an einem Einkaufszentrum ...

mehr