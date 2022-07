Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0440 --Kommissar Smartphone überführt Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Gandersheimer Straße Zeit: 18.07.2022, 3 Uhr

Ein Einbrecher drang in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Haus in Findorff ein. Der Dieb entwendete unter anderem ein Smartphone und flüchtete. Mit Hilfe einer App konnte er geortet und vorläufig festgenommen werden.

Der Einbrecher stieg durch ein auf Kipp stehendes Wohnzimmerfenster in das Haus in der Gandersheimer Straße ein. Durch die Geräusche geweckt, traf der 66 Jahre alte Bewohner im Arbeitszimmer auf den Eindringling. Dieser ergriff daraufhin mitsamt der Beute, einem Smartphone, mehreren Kameras und zwei Uhren, umgehend die Flucht. Der 66-Jährige alarmierte die Polizei und ortete mit einer Software sein Telefon. Eine weitere Streifenwagenbesatzung wurde daraufhin in die Gustav-Heinemann-Straße gelotst. Hier kam ein Mann aus einem Haus, auf den die Beschreibung zutraf. Die Einsatzkräfte kontrollierten ihn und fanden in seinem Rucksack das Handy und weitere Teile der Diebesbeute. Der 36 Jahre alte Bremer war geständig und führte die Polizisten noch in seine Wohnung, wo er die anderen gestohlenen Sachen aushändigte. Für den Einbrecher klickten die Handschellen.

Die Polizei informiert: Ein auf Kipp stehendes Fenster ist für Einbrecher ein offenes Fenster und mit Leichtigkeit zu öffnen. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell