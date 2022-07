Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0438 --Oberkörper frei--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Vorstraße Zeit: 16.07.22, 15 Uhr

28 Frauen besuchten am Sonnabendnachmittag ein Freibad in Horn-Lehe, entkleideten ihre Oberkörper und wollten mit der Aktion auf die Ungleichbehandlung von Frauen in öffentlichen Schwimmbädern aufmerksam machen.

Auf den Körpern und mitgeführten Schildern der Aktivistinnen standen Slogans wie "My Body gegen sexualisierte Gewalt", oder "Brüste desexualisieren". Da sie trotz Aufforderung der Mitarbeitenden das Bad in der Vorstraße nicht verlassen wollten, wurde die Polizei gerufen. Nach einem Gespräch mit den Einsatzkräften packten die Frauen ihre Sachen zusammen und verließen das Gelände. Die Polizei ermittelt wegen des Durchführens einer nicht angemeldeten Versammlung.

