POL-KB: Korbach - Zwei Unbekannte versuchen Geld aus Kasse einer Spielothek zu stehlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in drei Gewerbeobjekte in Volkmarsen ein. In zwei Fällen entwendeten sie Bargeld, einmal blieben sie ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise. Im Mühlenweg drangen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Bürogebäude ein. Dort hebelten sie mehrere Türen auf, ...

mehr