LPI-SHL: Hecke brannte

Suhl (ots) - Ein 50-jähriger Fahrer eines E-Bikes befuhr Mittwochabend den Fliederweg in Suhl und wollte auf einen Schotterweg in Richtung Löffeltal abbiegen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte erst in eine Hecke und schließlich auf den Boden. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch wurde ihm dort auch eine Blutprobe abgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

