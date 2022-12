POL-MS: Ermittlungen zu 13-jährigem gefesselten Mädchen in Ostbevern dauern an - Bislang keine Hinweise auf Gewaltverbrechen

Münster (ots) - Der Polizei Münster wurden über die Weihnachtstage (23.12. bis 25.12.) diverse Einbrüche gemeldet. Am Freitagabend (23.12., 22:48 Uhr) sind zwei Täter in eine Wohnung und in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Mooresch eingebrochen. Zunächst verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung. Zum ...

mehr