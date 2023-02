Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: BMW in Pfarrer-Hiller-Straße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, mit einem hinterlassenen Sachschaden von rund 3.000 Euro, kam es am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Pfarrer-Hiller-Straße in Remseck am Neckar - Neckargröningen. Durch eine bislang unbekannte Person wurde ein im Bereich zwischen der Ludwigsburger Straße und dem Karl-Rohm-Weg geparkter weißer BMW X1 mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0 oder E-Mail: KORNWESTHEIM.PREV@polizei.bwl.de, entgegen.

