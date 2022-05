POL-PDTR: Trunkenheitsfahrt mit Aufsitzrasenmähertraktor

Saarburg (ots) - In der Nacht vom 25.05. auf den 26.05.2022 haben bislang unbekannte Täter einen E-Scooter aus dem Kofferraum eines Pkw entwendet. Der Pkw war in der Trierer Straße in Saarburg vor dem Anwesen 3A abgestellt. Beim dem entwendeten E-Scooter handelt es sich um einen "Street Booster" in der Farbe Neongrün mit dem Versicherungskennzeichen 631 HOJ. Die Polizeiinspektion Saarburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche ...

mehr