Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Leisel

Leisel/Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag, 26.05.2022 kam es gegen 19:30Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Feldwirtschaftsweg zwischen dem Sportplatz Leisel und der Straße Am Hasenberg/Ortsmitte Leisel. Der Unfallverursacher kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidezaun sowie einen Telefonmast. Anhand zurückgelassenen Fahrzeugteilen dürfte es sich um einen blauen Smart handeln. Personen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell