Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW-und Motorradfahrer

Morbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 26.05.2022 kam es gegen 15:55 Uhr in 54497 Morbach, Einmündungsbereich Birkenfelder Straße / Auf der Huhf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Motorradfahrer. Zur genannten Zeit wollte die 22jährige PKW-Fahrerin von der Straße "Auf der Huhf" in die Birkenfelder Straße einbiegen und übersah hierbei den aus der Ortsmitte Morbach kommenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 27jährige Motorradfahrer glücklicherweise nur leichtverletzt. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstánd ein Sachschaden von geschätzt 15.000,- Euro. Die Unfallstelle musste kurzzeitig gesperrt werden, zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Im Einsatz waren 2 Besatzungen des DRK sowie eine Funkstreife der Polizei Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell