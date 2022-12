Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Räder aus Autohandel entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen 8 Uhr, montieren bisher unbekannte Täter von insgesamt fünf Gebrauchtfahrzeugen die Räder ab und entwendeten diese. Nach bisherigem Kenntnisstand überkletterten die Unbekannten den zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände in der Trierer Straße des Autohauses. Dort bockte die Täterschaft die Fahrzeuge auf und schraubte an allen Fahrzeugen die gesamte Bereifung mitsamt Felgen ab. Der Gesamtschaden liegt bei 50.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 entgegen.

