Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht!

Weinheim, Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, hebelte eine bisher unbekannte Täterschaft zunächst den Briefkasten einer Firma in der Straße Magdacker auf. Danach überkletterten die Unbekannten einen zwei Meter hohen Zaun und hebelten ein Fenster des Bürogebäudes auf. Innerhalb des Gebäudes durchwühlten die Täterinnen bzw. Täter mehrere Räumlichkeiten und Schränke. Aus einem Büro wurde schließlich rund 100 Euro Bargeld, eine Powerbank und eine Packung Schokoriegel entwendet. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls übernommen. Am Tatort konnten Spuren der Täter gesichert werden, welche nun ausgewertet werden. Zeugen, welche etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruchgeschehen beobachtet haben, können sich an das Revier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 wenden.

