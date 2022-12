Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug gestreift und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerin einen in der Neckarsteinacher Straße geparkten Seat. Der am Straßenrand abgestellte PKW wurde auf der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei 5.000 Euro. Der Verursacher bzw. Die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0.

