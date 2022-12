Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auf dem Weihnachtsmarkt randaliert und Sachschaden verursacht - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr bemerkten zwei Zeugen eine männliche Person auf dem bereits geschlossenen Weihnachtsmarkt auf dem Universitätsplatz, welche gegen die Stände und Rollläden schlug. Die auffällige Person wurde von den Zeugen in der Hauptstraße auf ihr Verhalten angesprochen. Diese entgegnete, dass sie lediglich ihre Wut abgelassen hatte und flüchtete daraufhin in Richtung der Heilig-Geist-Kirche. An einem der Weihnachtsmarktstände entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, da der dortige Rollladen eingedellt wurde. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 176cm groß, 25-30 Jahre, mittellange blonde Haare, normale Statur, trug eine schwarze Jacke, dunkle Jeans und weiße Sportschuhe. Außerdem trug der Mann einen schwarzen Rucksack.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Zeugen, welche die Person möglicherweise im besagten Zeitraum ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

