Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - Gesuchter kann Geldstrafe nicht bezahlen

Waldshut-Tiengen (ots)

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Waldshut ging der Bundespolizei ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Weil er die offene Geldstrafe in Höhe von 4590 Euro nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Montagnachmittag (02.05.2022) wurde ein 40-jähriger staatenloser Mann am Grenzübergang Waldshut durch Einsatzkräfte der Bundespolizei, kurz vor der Ausreise in die Schweiz, kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Weil er sich unerlaubt in Deutschland aufhielt, wurde er vor zwei Jahren von einem Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 4590 Euro verurteilt. Ersatzweise drohten ihm 120 Tage Haft. Da er die Summe nie bezahlte, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Da der Gesuchte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell