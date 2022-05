Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Männer können Haftstrafen abwenden

Basel/Lörrach (ots)

Am Wochenende konnten zwei Männer durch Bezahlung der geforderten Geldstrafen von über 2000 Euro bzw. über 3000 Euro ihre Einlieferung in Justizvollzugsanstalten verhindern. Einer der Beiden war insgesamt fünfmal zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Samstagabend (30.04.2022) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) einen 39-Jährigen in einem aus Deutschland kommenden Fernzug in Basel. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass insgesamt fünf Fahndungen vorliegen, eine davon zur Festnahme. Wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz war der 39-Jährige zu einer Geldstrafe von 2430 Euro verurteilt worden. Ersatzweise drohte ihm eine 90-tägige Freiheitsstrafe. Des Weiteren wurde er dreimal durch die hessische Justiz wegen Betrug, Betäubungsmittelgesetz und Diebstahl zur Aufenthaltsermittlung gesucht und einmal von der Justiz in Baden-Württemberg, ebenfalls wegen Betrug. Der 39-Jährige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nachdem er die geforderte Geldstrafe von 2430 Euro aufbringen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Eine Geldstrafe von 3300 Euro war gegen einen 26-Jährigen zu vollstrecken. Der deutsche Staatsangehörige wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.05.2022) durch eine Streife der Bundespolizei in Lörrach-Stetten kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 26-Jährige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt worden war, wovon noch 3300 Euro zu begleichen waren. Nach der vorläufigen Festnahme durch die Bundespolizei konnte der Gesuchte den geforderten Geldbetrag aufbringen und so die drohenden 33 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell