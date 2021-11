Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei sucht Einbrecher

Grafschaft-Gelsdorf (ots)

In den späten Abendstunden des 11.07.2021 kam es in Grafschaft-Gelsdorf in der Dürener Straße zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in die Büroräume im hinteren Bereich des Anwesens. Während ein Täter die Vorarbeit leistete und das Fenster aufhebelte stieg der zweite Täter in den Raum ein. Dabei wurde dieser von einer Videokamera aufgezeichnet. Es handelt sich um eine männliche Person im geschätzten Alter von 40 - 55 Jahre, sportliche Figur, Glatze bzw. kahlrasiert. Die zweite Person konnte durch das Fenster beim Aufhebeln videografiert werden. Diese ist augenscheinlich kräftiger und Älter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Koblenz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden bislang unbekannten Tätern. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell