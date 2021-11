Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchserie im Bereich Kaisersesch/Eifel setzt sich fort

Cochem (ots)

In der Zeit von Sonntag, 21.11.2021 bis Dienstag,23.11.2021 ereigneten sich drei weitere Einbruchsdelikte in Garagen in Kaisersesch. Auch hier hatten es der/die Täter gezielt auf E-Bikes, allerdings auch Werkzeug und Maschinen abgesehen. Der hierbei entstandene Schaden wird im höheren vierstelligen Bereich beziffert.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag von der Polizei Cochem in der Gemarkung "Marienau" in Kaisersesch ein Mountainbike Marke Cube acid, Farbe schwarz,Shimano-XT-Schaltung, Schutzblech hinten, 26 Zoll-Räder, mit offenem Kettenschloss sowie zwei Sägen sichergestellt. Die Polizei Cochem geht davon aus, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln dürfte. Die Eigentümer der sichergestellten Gegenstände sind der Polizei jedoch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Cochem (02671/984-0)

