Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis - Ladendiebstahl, wer kann Hinweise geben?

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch eine bislang unbekannte Täterin kam es am Dienstag, gegen 14.00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft in einem Einkaufszentrum in der Rosenstraße. Als die Täterin den Laden verließ, löste der Alarm am Ausgang aus. Eine bislang unbekannte Zeugin erfasste die Situation und ging der Ladendiebin hinterher, welche daraufhin das nächste Modegeschäft innerhalb des Einkaufszentrums aufsuchte. Hier alarmierte die Zeugin eine Verkäuferin, welche die Täterin anhalten wollte. Die Ladendiebin flüchtete daraufhin in Richtung Berliner Straße und ließ die zuvor entwendete Jacke zurück. Aufgrund der Gesamtumstände ist zu erwarten, dass die Tätern weitere Male Ladendiebstähle begehen wird. Sie wird folgendermaßen beschrieben: Ca. 160-165 cm groß, schlanke Statur, dunkelbraune, schulterlange Haare, dunkler Teint, ca. 20-25 Jahre; blaue Jeans, beigefarbener Rollkragenpullover, schwarze Sneaker und beigefarbene, gemusterte Umhängetasche. Zeugen, welche Aussagen zum Tathergang oder zu der Täterin machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 892029 bei dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen zu melden.

