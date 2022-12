Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall Neckarsteinacher Straße, PM Nr. 2

Neckargemünd (ots)

Die 84-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz kam gegen 16.35 Uhr in der Neckarsteinacher Straße in Neckargemünd aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, scherte abrupt wieder nach links auf die Fahrbahn ein, überquerte diese und fuhr im Anschluss eine Böschung zum Parkplatz eines Supermarktes hinauf. Dort kollidierte sie mit zwei weiteren PKWs und beschädigte eine Werbetafel, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Dame wurde von Passanten aus dem Fahrzeug geborgen und nach der Erstversorgung ohne offensichtliche Verletzungen zur Untersuchung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 50.000 Euro. Das total beschädigte Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell