POL-MA: Heidelberg: Fußgängerin wird von Straßenbahn erfasst und leicht verletzt, PM Nr. 3

Heidelberg (ots)

An der Haltestelle Heidelberg-Stadtwerke kam es an der Fußgängerfurt zu einem Zusammenstoß zwischen der durchfahrenden Straßenbahn und einer 79-jährigen Frau. Die Fußgängerin wurde glücklicherweise nur leicht touchiert und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus noch am selben Abend wieder verlassen. Für die Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr in Richtung Stadtmitte kurzfristig gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

