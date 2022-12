POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall Neckarsteinacher Straße; Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots) - Derzeit kommt es in Rohrbach Süd aufgrund einer Rauchentwicklung zu einer großräumigen Absperrung im Bereich der Haberstraße. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Nach ersten Informationen ist das Feuer in einem leer stehenden Imbiss ausgebrochen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Yvonne Schäfer Telefon: 0621 174-1111 ...

