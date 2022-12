Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Opfer nach mutmaßlicher Körperverletzung in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, gegen 3:20 Uhr, wurde der Polizei in Nordenham eine körperliche Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Butjadinger Straße gemeldet.

Ein 39-jähriger Mann aus Brake soll einen anderen Mann geschubst haben, so dass das Opfer in der Folge mit dem Kopf auf den Fußboden aufschlug. Zeugen verständigten die Polizei, die vor Ort die Personalien des Verursachers feststellen konnten.

Allerdings entfernte sich das offensichtlich verletzte Opfer noch vor Eintreffen der Polizei. Der Mann soll eine blutende Wunde am Kopf erlitten haben.

Gegen den 39-jährigen Braker wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Nordenham bittet nun das Opfer oder Personen, die Hinweise zur Identität des Opfers machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 04731 / 9981 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell