Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Porsche entzieht sich mit hoher Geschwindigkeit Verkehrskontrolle ++ Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 03.12.2022, passierte gegen 16:00 Uhr ein weißer Porsche 911 Carrerra S den Standort eines Funkstreifenwagens im Einmündungsbereich Nordenhamer Straße/Lemwerderstraße und sollte nachfolgend kontrolliert werden. Bevor ein Aufschließen auf den Porsche allerdings möglich war, beschleunigte dieser deutlich seine Fahrgeschwindigkeit, bog dann nach rechts in die Friesenstraße ab, die er dann mit geschätzten 150 km/h befuhr. Da zu diesem Zeitpunkt von einem anliegenden Grundstück ein silbergrauer Pkw rückwärts auf die Straße setzte, musste der Porsche eine Gefahrenbremsung vornehmen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der silbergraue Pkw setzte umgehend wieder zurück auf das Grundstück, woraufhin der Porsche wieder extrem beschleunigte. Im weiteren Verlauf überholte der Porsche trotz Gegenverkehrs andere Verkehrsteilnehmer, setzte seine Fahrt dann auf der Thüringer Straße fort, bevor er nach rechts in die Lindenstraße abbog und hier aus dem Blick des Streifenwagens geriet. Im Rahmen der nachfolgenden Fahndung wurde der Porsche, dessen Halter in Hanau wohnhaft ist, nicht mehr angetroffen. Zeugen des Vorfalls, aber auch bislang polizeilich noch nicht erfasste gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fahrzeugführer, der mit dem silbergrauen Pkw rückwärts auf die Friesenstraße setzte, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell