Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Elsfleth ++ Verursacher eines Folgeunfalles entfernt sich vom Unfallort ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 02.12.2022, ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 865 (Paradies) in Elsfleth ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 48jähriger Lkw-Fahrer eines Unternehmens aus Hesel hatte mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die L865 aus Richtung Oldenburg kommend befahren und war im Begriff im Einmündungsbereich der Straße "Gellener Damm" zu wenden. Im Verlauf dieses Manövers setzte er mit dem Gespann rückwärts auf die L865 und übersah einen in Richtung Oldenburg fahrenden Pkw; dessen aus Oldenburg stammende Insassen, eine 63jährige Fahrerin und ihr 30jähriger Beifahrer, konnten trotz Ausweichens einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es kam zur seitlichen Berührung. Der Pkw kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und kam schließlich im dortigen Graben zum Stehen. Während sich die Fahrzeuginsassen des Pkw leichte Verletzungen zuzogen, blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste anschließend mittels Abschlepper geborgen werden. Die Schadenshöhe wird auf 9000 EUR geschätzt. Zum Zweck der Bergung des Pkw erfolgte eine Vollsperrung der L 865. Dabei kam es gegen 19:00 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier, vor der Absperrung wartender Pkw. Ein schwarzer SUV der Marke BMW fuhr in den Gellener Damm, setzte dann zurück auf die L 865 und stieß dabei gegen den Pkw eines 25-jährigen Oldenburgers. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Vom BMW wurde lediglich ein Kennzeichenfragment abgelesen, weshalb bislang lediglich die Aussage getroffen werden kann, dass der Pkw ursprünglich im Landkreis Wesermarsch (BRA-) zugelassen wurde. Personen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter Tel.-nr. 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell