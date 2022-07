Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Falsche Polizeibeamte schlagen erneut in Steinsfurt zu; weit über 30.000.- Euro erbeutet

Sinsheim (ots)

Über 30.000.- Euro erbeuteten falsche Polizeibeamte im Laufe des Montages erneut im Ortsteil Steinsfurt.

Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen, ein Sparkassenmitarbeiter in Steinsfurt sei in kriminelle Geschäfte verwickelt, wurde ein 81-jähriger Mann von einem unbekannten Anrufer dazu veranlasst, seine Ersparnisse in Höhe von mehr als 30.000.- Euro an einen Polizeibeamten namens Herrn Baier zu übergeben.

Die Übergabe erfolgte in Teilbeträgen in zwei Phasen. Das erste Mal gegen 14 Uhr an der Haustür des 81-Jährigen. Das zweite Mal auf dem Lidl-Parkplatze in Steinsfurt.

"Herr Baier" wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm; südeuropäisches Aussehen. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine Mütze.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

