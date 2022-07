Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus mit Gaststätte; zehn Verletzte, vier davon schwer; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots)

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus mit einer im Erdgeschoss gelegenen Gaststätte forderte insgesamt zehn Verletzte, vier davon wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen übernommen. Nach den ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer in der Gaststätte im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Seit 8.40 Uhr ist der Verkehr vom Kaiserring in Richtung Parkring freigegeben. Die Gegenrichtung ist noch gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

