POL-MA: 37 Jahre alter Mann tot aufgefunden - Verdacht eines Tötungsdelikts

Heidelberg (ots) - An der Haltestelle Heidelberg-Stadtwerke kam es an der Fußgängerfurt zu einem Zusammenstoß zwischen der durchfahrenden Straßenbahn und einer 79-jährigen Frau. Die Fußgängerin wurde glücklicherweise nur leicht touchiert und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus noch am selben Abend wieder verlassen. Für die Unfallaufnahme ...

