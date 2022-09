PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Fahrraddiebstähle+++Schwerverletzter Radfahrer+++Kind auf Zebrastreifen angefahren+++Betrunkener randaliert in Kesselbach und greift Polizei an+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrraddiebstahl von Terrasse,

Bad Schwalbach, Badweg, Freitag, 26.08.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 27.08.2022, 17:00 Uhr

1. (bo) In Bad Schwalbach entwendete ein bisher unbekannter Täter zwischen Freitag- und Samstagabend ein Pedelec von der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Badweg". Das Fahrrad war durch ein Bügelschloss gesichert, welches der Täter ebenfalls entwendete. Der Wert des schwarzen Pedelecs der Marke "Cube" wird auf 800 EUR geschätzt. Hinweise zu der Tatbegehungsweise oder dem Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Fahrraddiebstahl,

Idstein, Henriettenthaler Straße, Freitag, 26.08.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 29.08.2022, 19:30 Uhr

2. (bo) Im Zeitraum von Freitag bis Montag kam es in Idstein zu einem Fahrraddiebstahl vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Henriettenthaler Straße. Ein unbekannter Täter entwendete das schwarze Trekkingrad der Marke Stevens Bikes, welches auf der Terrasse im hinteren Bereich des Grundstücks abgestellt war. Der geschätzte Wert des Fahrrades beträgt 300 EUR. Hinweise zur Tatbegehungsweise oder dem Täter liegen derzeit nicht vor, werden aber von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Brand in Mehrfamilienhaus,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Freitag, 02.09.2022, 01:50 Uhr,

3. (bo) Freitagnacht stellten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Martha-von-Opel-Weg in Bad Schwalbach ein offenes Feuer im Gebäude fest. Gegen 02:00 Uhr morgens brannte ein Wäscheständer, welcher im Treppenhaus des Hauses aufgestellt worden war. Die Bewohner reagierten schnell und löschten das Feuer, wodurch es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Lediglich ein Fenster wurde durch den Brand beschädigt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 EUR. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Hinweise werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Schwerverletzter Radfahrer,

Rüdesheim, Taunusstraße, Freitag, 02.09.2022, 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Rüdesheim ein schwerverletzter Radfahrer gefunden, der wahrscheinlich zuvor gestürzt war. Die Besatzung eines Rettungswagens bemerkte während der Fahrt in der Taunusstraße eine auf dem Boden liegende, bewusstlose und schwer verletzte Person. Auf dem Mann lag ein unbeschädigtes Fahrrad. Nach erster Behandlung durch einen Notarzt wurde der Verletzte in eine Wiesbadener Klinik gebracht. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. Der 24-Jährige könnte mit seinem Fahrrad auf der Straße gestürzt sein und das Bewusstsein verloren haben. Er war mit einem schwarzblauen E-Bike der Marke "Cube" unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

5. Kind auf Zebrastreifen angefahren,

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Donnerstag, 01.09.2022, 13:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag wurde in Taunusstein-Hahn ein Kind auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und verletzt. Ein 81-Jähriger befuhr mit einem Opel die Aarstraße von Bleidenstadt in Richtung Wehen. Am Kreisverkehr am zentralen Omnibusbahnhof in Hahn überquerte ein 3-Jähriger vor seinen Eltern die Fahrbahn auf einem Zebrastreifen. Dies übersah der 81-Jährige offensichtlich und erfasste das Kind mit seinem Auto, welches dadurch zu Boden fiel. Bei dem Unfall wurde der Junge verletzt. Der Rettungsdienst behandelte das Kind und brachte es in ein Krankenhaus.

6. Betrunkener randaliert in Kesselbach und greift Polizei an, Hünstetten-Kesselbach, Donnerstag, 01.09.2022, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag randalierte ein stark betrunkener Mann in Kesselbach und ließ sich auch von der Polizei nicht beruhigen, er griff die Beamten schließlich sogar an. Zeugen riefen die Polizei am Nachmittag nach Kesselbach, da ein 33-Jähriger dort in einem Supermarkt randalierte und Kunden beleidigte. Außerdem habe er sich auch schon auf die B 417 gelegt, sei dann aber wieder aufgestanden und zurück in den Supermarkt gekommen. Dort konnte er lautstark durch die Gänge taumelnd von der Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von knapp drei Promille. Bei seinem Bruder konnte die Streife den polizeibekannten Mann nicht in Obhut geben, da auch er von dem Mann fortwährend beleidigt wurde. Nachdem der 33-Jährige die Beamten auch noch unvermittelt angespuckt hatte, wurde er festgenommen. Auf der Polizeistation trat er mehrfach nach den Beamten und kratzte sie. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auf Anordnung eines Richters wurde der Mann über Nacht in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es nur unangekündigte Messstellen geben.

