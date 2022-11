Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Speyer (ots)

Am Morgen des 5. Novembers wurden mehrere männliche Personen gemeldet, welche sich an einem verschlossenen Fahrrad an der ARAL Tankstelle in Speyer zu schaffen machten. Die Personen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit insgesamt sechs Fahrrädern angetroffen werden. Die Täter räumten den Diebstahl von drei der mitgeführten Fahrräder ein. Da der Verdacht besteht, dass die anderen Fahrräder ebenfalls entwendet wurden, wurden alle Fahrräder sichergestellt. Sollte Ihnen im benannten Zeitraum ein Fahrrad entwendet worden sein, oder waren Sie Zeuge, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

