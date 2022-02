Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 22.02.2022

Am Montag,dem 21.02.2022, gegen 20:20h, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L 469 aus Fahrtrichtung Oberauerbach kommend in Richtung Niederhausen. Infolge Nichteinhalten der rechten Fahrbahnseite touchierte er deshalb im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden grauen Opel Vectra, an dem dadurch ein Sachschaden von etwa 750EUR entstand. Obwohl der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben musste, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.|pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Freundliche Grüße

Schery, Axel

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell