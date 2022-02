Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in der Schwimmbadanlage

Rodalben-Biebermühle (ots)

Zwischen Freitag, 11.02., und Freitag, 18.02., brachen unbekannte Täter in das Bademeisterhäuschen des Freibades Biebermühle ein. Nachdem eines der Fenster aufgehebelt worden war, wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

