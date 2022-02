Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Ein 76-jähriger Geschädigter begab sich am 19.02.2022 gegen 10:00 Uhr in den Lidl-Markt in Waldfischbach. Zuvor holte er aus seinem Geldbeutel eine Münze für den Einkaufswagen. Während des Einkaufs wurde ihm der Geldbeutel aus seiner Jackentasche entwendet. Darin befanden sich etwa 200 Euro, sein Führerschein und die EC-Karte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Den Diebstahl bemerkte er erst, als er an der Kasse zahlen wollte. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Waldfischbach unter der Telefonnummer 06333/9270 oder per Email piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |piwfb

